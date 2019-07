Metallica anuncia lançamento de livro infantil com ilustrações e rimas

11/07/2019 | 17:57



A banda Metallica anunciou na última quarta-feira, 10, que lançará um livro de rimas e ilustrações voltado ao público infantil, chamado The ABCs of Metallica.

De acordo com comunicado publicado no site oficial da banda, o lançamento nos Estados Unidos ocorrerá ainda este ano, em 26 de novembro.

"Incluindo rimas e ilustrações, o ABC do Metallica olha para a história da banda de A a Z! Cada letra do alfabeto destaca um momento de nossa jornada de Garage Days a Master of Puppets a fatos curiosos sobre nós", informa a banda.

O livro tem coautoria de Howie Abrams e ilustrações de Michael "Kaves" McLeer.

O livro infantil The ABCs of Metallica está em pré-venda no site da banda pelo valor de US$ 18,99 (cerca de R$ 71,26).

Segundo a banda, as vendas devem colaborar com a fundação All Within My Hands, criada pelo Metallica em fevereiro de 2017 e dedicada a "criar comunidades sustentáveis através do apoio da força da educação, a luta contra a fome e outros serviços locais".

Confira abaixo o anúncio do livro infantil The ABCs of Metallica feito pela banda em seu Instagram oficial: