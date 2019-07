Do Dgabc.com.br



11/07/2019 | 17:47



As condições de tempo seguirão estáveis nesta sexta-feira em todo o Grande ABC.

O dia iniciará com mais uma madrugada fria, com mínima prevista de 7°C e nevoeiro, mas ao longo da manhã o Sol já brilha e a tarde as temperaturas subirão, podendo alcançar a marca dos 23ºC. Não há previsão de chuva e a umidade relativa do ar novamente poderá chegar a níveis críticos, inferior a 40%.

O final de semana também será de tempo estável, e somente na segunda-feira outra frente fria, menos intensa que essa última, poderá trazer chuva na região.