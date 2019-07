Festa italiana em Santo André acontece nos próximos quatro fins de semana

Do Dgabc.com.br



11/07/2019 | 16:45



Quem gosta de comida italiana e quer se sentir um pouco mais perto da cultura de lá, terá ao menos duas opções de festas este ano aqui no Grande ABC. Além do tradicional evento que acontece em São Caetano (nos fins de semana de agosto, leia mais aqui), Santo André resolveu oferecer a sua própria celebração. Organizada por produtora, a autointitulada primeira Festa Italiana de Santo André está agendada para os dias 13,14,20,21,27 e 28 de julho, além de 3 e 4 de agosto. O local escolhido é o estacionamento do supermercado Carrefour, na Rua Oratório, 85, em Bangu. Os portões ficarão abertos das 12h às 22h. A entrada é gratuita.

Além da culinária italaina, foram programadas duas apresentações musicais - às 13h e às 19h - durante todos os dias do evento. Abre a festa no sábado (13), o Trio Italianíssimo Roma e a Banda Via Roma. No domingo (14), volta ao palco a Banda Via Roma e a noite será a vez de Tony Angeli encantar o público. As crianças também terão especial especial com brinquedos e monitores. “Percebemos que essas festas trazem de volta a sensação das antigas festas populares de rua, que costumava reunir parentes e amigos. Por isso, queremos que esta crie raízes na cidade como sendo uma diversão para toda a família”, diz Tulio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Sábado – 13 de julho – sábado

13h – Almoço com Trio Italianíssimo Roma

19h – Show com a banda Via Roma

Domingo – 14 de julho – domingo

13h - Show com a banda Via Roma

19h – Jantar com o italianíssimo Tony Angeli

Sábado – 20 de julho – sábado

13h – Almoço com Trio Mio Bambino Caro

19h – Show com Banda Mio Bambino Caro

Domingo – 21 de julho – domingo

13h – Almoço com Fred Rovella e Teclados

19h – Show com a banda Via Roma

Sábado – 27 de julho – sábado

13h – Almoço com Fred Rovella e Teclados

19h – Show com Trio Mio Bambino Caro

Domingo – 28 de julho – domingo

13h – Almoço com Trio Mio Bambino Caro

19h – Jantar com Fred Rovella e Teclados

Sábado – 03 de agosto – sábado

13h – Almoço com Trio Via Roma

19h – Show com a banda Via Roma

Domingo – 04 de agosto – domingo

13h – Almoço com Fred Rovella e Teclados

19h – Show com Banda Mio Bambino Caro