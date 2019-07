11/07/2019 | 16:46



O Twitter apresenta instabilidade na tarde desta quinta-feira (11). Por volta das 15h50, as versões desktop e app para iOS e Android deixaram de exibir novos tuítes. Na versão desktop, aparecia uma mensagem de erro técnico, enquanto as versões móveis apenas diziam que não podiam exibir novos tuítes.

O site Down Detector, que registra o funcionamento de sites, tinha recebido quase 41 mil reclamações perto do horário. Às 16h38, as ações da rede social na Nyse caíam cerca de 1%.

A reportagem fez contato com a empresa e aguarda posicionamento.