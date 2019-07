Ainda sem João Carlos, Jorginho define Ponte Preta para enfrentar o Oeste

11/07/2019 | 16:46



Sem ainda poder contar com o atacante João Carlos, único reforço anunciado durante o recesso da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Jorginho confirmou o time da Ponte Preta que entrará em campo nesta sexta-feira, às 21h30, para encarar o Oeste, no Moisés Lucarelli, pela nona rodada.

O treinador poderá contar com o goleiro Ivan e com o lateral Abner. Ambos os jogadores estão valorizados no mercado internacional, mas continuam na Ponte Preta. Eles, inclusive, estão confirmados diante do Oeste.

"Precisamos pensar no jogo a jogo. Não adiantar focar no Bragantino e esquecer as outras duas partidas, que são tão importantes quanto. Toda campanha vitoriosa passa por ter um mando de campo muito bom. Temos que nos unir aos torcedores e transformar nossa casa em uma caldeirão. Vai ser difícil nos ver aqui dentro de casa", disse o zagueiro Airton.

"Nosso objetivo é pontuar independentemente de estarmos jogando ou não no Moisés Lucarelli, mas no ano passado sofremos sem nosso torcedor no início do Brasileiro e ele agora está conosco desde o início e faz a diferença. Todos estão remando no mesmo sentido - torcedores, jogadores, comissão técnica e diretoria - para que consigamos subir", completou o goleiro Ivan.

Jorginho deve escalar o time que treinou ao longo da semana, sendo formado por: Ivan; Arnaldo, Renan Fonseca, Aírton e Abner; Edson, Camilo, Gerson Magrão e Matheus Vargas; Marquinhos e Roger.

Na quinta posição, com 15 pontos, a Ponte Preta retoma um lugar no G4 em caso de vitória, pois Botafogo-SP, Londrina e Sport somam 16, sendo que o time pernambucano já atuou nesta rodada.