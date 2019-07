Ilustrador do Diário expõe na Casa da Palavra

Miriam Gimenes



12/07/2019 | 07:26



O ilustrador do Diário Luiz Carlos Fernandes abre amanhã, às 14h, a exposição Caminhos, no espaço da Cafeteria Nacional, dentro da Casa da Palavra, em Santo André. Os primeiros vinte visitantes da mostra ganharão uma caricatura feita por ele.

Nesta mostra, composta por 30 obras, ele faz um compilado dos estilos que desenhou durante as suas quatro décadas de carreira – a primeira exposição que fez foi em 1979, em Avaré, sua cidade natal. “Estou expondo um apanhado dos meus trabalhos. Queria mostrar os caminhos do traço, de arte que você pode usar”, explica.

Entre as técnicas, estão desenhos feitos à caneta, ilustrações, caricaturas, capas de livros, colagens, pincel atômico, lápis, entre outros. “Nos desenhos, os visitantes poderão ver o Noel Rosa feito com caneta Bic, ilustração usada no caderno de Turismo do Diário, a caricatura que ganhou o World PressCartoon, do Fidel Castro (em 2017), políticos, artistas, músicos, entre outras personalidades”, adianta Fernandes.

A Casa da Palavra Mario Quintana fica na Praça do Carmo, 171, no Centro, e a entrada na exposição, sem data para terminar, é gratuita.