Musical que conta trajetória de Cazuza tem nova temporada

Miriam Gimenes



12/07/2019 | 07:24



Cazuza tinha uma personalidade forte. “Não quero que me imitem. Não quero ninguém atrás de mim. Tenho muito medo de ser porta-voz de qualquer coisa”, declarava em 1988, dois anos antes de morrer, aos 32 anos, vítima do vírus da Aids. Ainda que ele não quisesse, o seu talento e pensamentos influenciaram as gerações seguintes, o que o faz ter fãs de todas as idades.

Prova disso é o sucesso do musical Cazuza – Pro Dia Nascer Feliz, que já foi visto pro mais de 200 mil pessoas e ganha nova temporada a partir do dia 19 no Teatro Porto Seguro (Al. Barão de Piracicaba, 740), em São Paulo. O texto é de Aloísio de Abreu e a direção de João Fonseca.

O espetáculo reúne alguns dos maiores clássicos de Cazuza tanto em carreira solo quanto com a banda Barão Vermelho, como Pro Dia Nascer Feliz e Codinome Beija Flor. Também os hits Bete Balanço, Ideologia, O Tempo Não Para, Exagerado, Brasil, entre outros.

As apresentações vão até 25 de agosto, às sextas (21h); sábados (17h e 21h) e aos domingos (19h). Os ingressos custam de R$ 75 a R$ 150, à venda em www.tudus.com.br.