Sem roteiro

Miriam Gimenes



12/07/2019



Moacyr Franco é um artista completo. É um showman. No alto dos seus 82 anos, ele canta, atua, faz rir, emociona, informa e entretém o público que tem a honra de prestigiá-lo. E promete fazer o mesmo hoje, a partir das 20h, quando subir ao palco do Teatro Municipal de Santo André para apresentar seu show, no qual compila os sucessos dos seus mais de 60 anos de carreira.

Moacyr avisa: não segue roteiro. “Meu show é completamente descompromissado, embora aparenta sempre o mesmo. já que a na plateia só tem velho como eu (risos). Conversamos sobre os mesmos assuntos. cantamos as mesmas músicas. É muito divertido”, garante, acrescentado que, pelo menos 20% do público é composto de jovens. “É engraçado que eles sempre ficam mais entusiasmados, porque não vêem uma apresentação como a minha em lugar algum. O show hoje em dia é uma multidão, ‘sai do chão’, ‘bate palma’... E quando eles veem alguma coisa que tem história, alicerce, parede e fundamento, eles curtem”, acredita.

Nesta apresentação, o cantor apresenta toda sua versatilidade em cerca de duas horas, permeadas por histórias – ou ‘causos’, como prefere chamar –, e cerca de vinte canções. “Eu nem conto com o tempo. Às vezes dá mais, às vezes menos. Vou sentindo o público e interagindo com ele. Quando está muito alegre, coloco um pensamento reflexivo. E quando está chato pulo para a outra parte. É assim que gosto de trabalhar.”

Entre os sucessos que estão no repertório, Franco cantará Doce Amargura, Coração Sem Juízo, Querida, Milagre da Flecha, Balada das Mãos, Distante dos Olhos, Cartas na Mesa, Suave é a Noite, Balada nº 7, Eu Te Darei Bem Mais, Ainda Ontem Chorei de Saudade e Seu Amor Ainda é Tudo (gravadas por várias duplas sertanejas entre elas João Mineiro & Marciano e Bruno & Marrone), e o hit que trouxe Moacyr Franco para perto do público jovem, Tudo Vira Bosta (sucesso na voz de Rita Lee).

Um dos ‘causos’ contados ao público envolve uma pessoa pela qual ele tem grande admiração: Chico Xavier. “Encontrei nele o único brasileiro de caráter comprovado. um cara de bom pensamento, de boa índole, um bom filho, um bom irmão, um bom ser”, diz, acrescentando que nada disso tem a ver com a doutrina espírita. Para ele, fez uma música em homenagem, a Uma Lágrima no Rio, que também fará parte da apresentação.



Moacyr Franco – Show. No Teatro Municipal de Santo André. Hoje, a partir das 20h. Ingresso: R$ 100 (R$ 50 meia-entrada), à venda no site www.bilheteriaexpress.com.br.