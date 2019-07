Maria Prata, esposa de Pedro Bial, faz apelo para encontrar primo desaparecido

11/07/2019 | 16:11



Maria Prata, que está grávida de seu segundo filho com o marido Pedro Bial, está fazendo um apelo em suas redes sociais para que as pessoas a ajudem a encontrar o seu primo desaparecido. A jornalista divulgou fotos de Daniel Barczinski, que não é visto desde o dia 3 de julho, em seu perfil no Instagram, e forneceu informações que podem auxiliar na procura pelo jovem, de 29 anos de idade.

Daniel Barczinski, de 29 anos, morador do bairro Pacaembu, São Paulo/SP, desapareceu após sair de sua residência, por volta das 9h40, levando apenas uma mochila preta, sem informar para ninguém seu destino. Segundo informações, Daniel foi visto pela última vez no Rio de Janeiro.

Caso você possa ajudar, entre em contato com o Disque-Denúncia do Rio de Janeiro.