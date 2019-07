Teuns vence 1ª etapa de montanha da Volta da França; Ciccone é o novo líder geral

11/07/2019 | 16:00



A Volta da França, a mais tradicional prova de ciclismo de estrada do mundo, teve nesta quinta-feira a sua primeira etapa de montanha na edição de 2019 - a sexta ao todo. Nos 160km de distância entre as cidades de Moulhouse e La Planche de Belles Filles, na região da Alsácia, a vitória foi do belga Dylan Teuns, da equipe Bahrain, com o tempo de 4h29min03s. Em segundo lugar apareceu o italiano Giulio Ciccone, da Trek Segafredo, que ficou 11 segundos atrás e terminou o dia com a camisa amarela ao assumir a liderança geral.

Com o tempo de 23h14min55s, o novo líder da classificação geral é seguido de perto pelo francês Julian Alaphilippe, da Deceuninck, agora seis segundos atrás após chegar em quinto lugar nesta quinta-feira. Dylan Teuns aproveitou a vitória na sexta etapa para subir ao terceiro posto no geral, a 32 segundos de Giulio Ciccone. O terceiro colocado do dia foi o belga Xandro Meurisse, da Gobbert, 1min05s de desvantagem para o vencedor.

Entre os favoritos ao título na classificação por tempo, o britânico Geraint Thomas, da Ineos, chegou em quarto lugar na etapa e colocou uma pequena diferença de tempo para os principais concorrentes, como o francês Thibaut Pinot, da Groupama, que foi o sexto, e do colombiano Nairo Quintana (Movistar), o sétimo. No geral, Thomas está agora em quinto, 49 segundos atrás do novo líder da Volta da França.

Líder na classificação por pontos, o eslovaco Peter Sagan segue com a camisa verde mesmo tendo chegado nesta quinta-feira mais de 20 minutos atrás de Dylan Teuns. Outro velocista que se preocupou apenas em alcançar o tempo mínimo para não ser desclassificado nesta sexta etapa foi o italiano Elia Viviani, da Quick Steps, que cruzou a linha de chegada com 23 minutos de desvantagem para o belga.

A sétima etapa da Volta da França, nesta sexta-feira, será de 230km em superfície plana entre as cidades de Belfort e Chalon-Sur-Saône, dando maior probabilidade de vitória para os ciclistas velocistas.