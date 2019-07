Barragem se rompe em Pedro Alexandre, na Bahia

Do Dgabc.com.br



11/07/2019 | 15:46



Atualizado às 16h40

Uma barragem rompeu por volta das 11h desta quinta-feira (11) no povoado de Quati, que fica em Pedro Alexandre, localizada a cerca de 435 km de Salvador. De acordo com as primeiras informações, as fortes chuvas que caíram nos últimos dias na região teriam provocado o rompimento. Não há registros de feridos, mas a cidade decretou estado de calamidade e emergência.

Segundo Valdomiro Pereira, secretário de comunicação de Coronel João Sá, município que fica a cerca de 45 km de Pedro Alexandre, a água da barragem deve chegar à cidade ainda na tarde desta quinta. O percurso é de 80 km. A população foi avisada para deixar suas casas e rodovias já foram invadidas por água e lama. O prefeito Carlinhos Sobral disse houve resistência no momento de sair do local.

Segundo Carla Leão, coordenadora da Defesa Civil de Pedro Alexandre, em 24 horas choveu cerca de 100 milímetros na região. "Desde as 7h20 nós já estávamos avisando a população da região. Fomos avisando via internet e ligando para que os moradores deixasse suas residências", disse Carla. Três casas ficaram inundadas e a cidade segue ilhada pela quantidade de água e lama na região.

Em nota, a Agência Nacional de Águas (ANA) informou que tomou conhecimento do rompimento da barragem Quati e que acompanha a situação. "Por se tratar de uma barragem em rio estadual, a fiscalização desse açude não compete à ANA, e sim à autoridade competente no estado da Bahia".