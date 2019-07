Estreias da semana nos cinemas

11/07/2019 | 15:26



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

O Bar Luva Dourada (Der Goldene Handschuh, Alemanha/2018, 115 min.) - Drama. Dir. Fatih Akin. Com Jonas Dassler, Margarete Tiesel, Hark Bohm. Na década de 1970, os habitantes da cidade de Hamburgo sofrem quando os jornais começam a noticiar o desaparecimento de vários cidadãos. Começa, então, uma das mais complexas investigações de assassinatos em série que o local já enfrentou. 14 anos.

O Rei Leão (The Lion King, Estados Unidos/2019, 120 min.) - Aventura. Dir. Jon Favreau. Com Donald Glover, Beyoncé Knowles-Carter, Billy Eichner. Simba é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar faz com que Mufasa, o rei atual, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a um local distante, onde encontra

amigos que o ensinam a, mais uma vez, ter prazer pela vida. 10 anos.

ESTREIAS

Amor à Segunda Vista (Mon Inconnue, França-Bélgica/2018, 118 min.) - Comédia. Dir. Hugo Gélin. Com François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe. Da noite para o dia, Raphaël se vê mergulhado num mundo em que nunca conheceu sua mulher, Olivia. Mesmo sendo um completo estranho para ela, ele deseja reconquistá-la, enquanto tenta descobrir o que aconteceu. 12 anos.

Atentado ao Hotel Taj Mahal (Hotel Mumbai, Austrália-Índia-Estados Unidos/2019, 123 min.) - Drama. Dir. Anthony Maras. Com Dev Patel, Armie Hammer, Jason Isaacs. História dos atentados perpetrados pela Lashkar-e-Taiba em 2008. O grupo islâmico executou 12 ataques pela Índia, concentrados principalmente na cidade de Bombaim. Os tiroteios e explosões duraram quatro dias, deixando 164 mortos e mais de 300 feridos. 16 anos.

Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar (Brasil/2018, 85 min.) - Documentário. Dir. Marcelo Gomes. Na cidade de Toritama, mais de 20 milhões de calças jeans são produzidas anualmente em fábricas caseiras. Orgulhosos de serem os próprios chefes, os proprietários das fábricas trabalham sem parar em todas as épocas do ano, exceto o carnaval: quando chega a semana de folga, eles vendem tudo que acumularam e descansam em praias paradisíacas. 10 anos.

A Pequena Travessa (Liliane Susewind - Ein Tierisches Abenteuer, Alemanha/2019, 102 min.) - Família. Dir. Joachim Masannek. Com Malu Leicher, Christoph Maria Herbst, Meret Becker. Lilli Susewind tem a habilidade de falar com animais, mas ninguém sabe deste segredo, exceto seus pais e sua avó. Quando ela conhece Jess, garoto divertido e misterioso, decide contar para ele. Juntos, os dois precisam achar o filhote de elefante que foi roubado do zoológico. Livre.