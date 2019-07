Brad Pitt procurou Jennifer Aniston após se separar de Angelina Jolie

11/07/2019 | 15:11



Parece que, ao se separar de Angelina Jolie, Brad Pitt recorreu a uma pessoa para desabafar: sua ex-esposa! De acordo com o site Us Weekly, o ator teria procurado Jennifer Aniston logo após pedir o divórcio de Jolie, e os dois teriam tido uma longa conversa, apesar das declarações de Brad sobre como a vida ao lado da estrela de Friends tinha sido chata quando eram casados. No entanto, ele já voltou atrás e explicou melhor sua declaração.

Segundo uma fonte, Pitt teria contado para Aniston que estava passando por um momento difícil ao lidar com o estresse da separação, e os dois teriam conversado sobre os bons momentos que viveram juntos - os atores foram casados de 2000 a 2005.

Apesar disso, o tom da conversa não teria sido romântico. Brad e Jennifer teriam concordado em se manterem amigos. Que maturidade, né?