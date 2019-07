Após clipe da versão de Shallow ser liberado, fãs são só elogios à Paula Fernandes

11/07/2019 | 15:11



Após Paula Fernandes ter ficado superchateada com Luan Santana porque ele não participou da gravação de sua turnê, onde iriam cantar pela primeira vez ao vivo a versão que fizeram da música Shallow - do filme Nasce Uma Estrela -, o pedido da sertaneja para que seus fãs fossem seu Bradley Cooper foi atendido e nesta quinta-feira, dia 11, o clipe desta parceria foi divulgado!

Como prometido, nele a cantora aparece tocando os primeiros acordes da canção enquanto apenas o público entoa em alto e bom som os versos da música. Em seguida, com um vestido branco para lá de brilhante e curto, ela solta a voz, e logo é acompanhada pelos seus fãs. Além do vídeo alternar imagens do público com a cantora, ele também exibe vários fogos de artifício que deram um toque a mais na apresentação!

Cientes de todo o drama que a cantora passou, na internet os fãs foram só emoção e o que não faltaram foram comentários do tipo:

Não segurei as lágrimas, que hino que vídeo, que cantora... Paula Fernandes acaba de me colocar ao prantos, lá foi magnífico [no show], e esse clipe é a concretização de quão lindo e emocionante foi o DVD [gravação dele].

Ah, eu estou destruída depois desse dueto maravilhoso. Não poderia ter ficado melhor, meu amor. Você é a melhor cantora e nós somos o melhor Bradley Cooper que poderia ter. Te amamos!

Bate até uma alegria ver o quanto a Paula ficou feliz, ela está radiante!

E não é só a carreira de Paula que está proporcionando algumas emoções! Na noite da última quarta-feria, dia 10, ela foi com o namorado Rony Cecconello assistir à uma partida de futebol do time paulista Palmeiras e, nos Stories do Instagram, postou uma imagem com o textinho: Acompanhando o time do coração do mozão.

Pelo visto 2019 não está sendo nada mal para ela, né?