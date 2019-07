Caio Henrique diz que salários atrasados não afetam o Flu e abre portas para Nenê

11/07/2019 | 15:00



Os salários atrasados não irão atrapalhar o desempenho do Fluminense dentro de campo. Segundo o meia Caio Henrique, que tem atuado improvisado na lateral esquerda, o elenco está tranquilo quanto ao atraso nos vencimentos e confia que a nova diretoria, composta pelo presidente Mário Bittencourt e pelo vice Celso Barros, vão quitar as pendências em breve.

"Sabemos que é difícil todo esse clima por causa de salários, momento tumultuado fora de campo que o Flu vive. Mas o grupo tem uma mente muito tranquila. A gente vem trabalhando, não deixa isso influenciar e vem com boas atuações dentro de campo", garantiu o jogador em entrevista coletiva nesta quinta-feira, após o treinamento no CT Pedro Antônio, na Barra da Tijuca.

O Fluminense deve aos jogadores dois meses de salários - abril e maio deste ano -, além do 13.º de 2018 e os direitos de imagem para os atletas que recebem este benefício. A exceção é o atacante Pedro, que teve a sua situação financeira regularizada pela diretoria para evitar o risco de o jogador, que teve proposta do rival Flamengo, acionar o clube na justiça, assim como fez o meia Gustavo Scarpa no final de 2017.

"É manter a cabeça tranquila. A diretoria que está entrando está tentando colocar a casa em ordem, está dando respaldo. Pouco a pouco as coisas vão se acertando", declarou Caio Henrique.

O jogador abriu as portas para Nenê, que está em vias de ser anunciado como reforço do clube carioca. O meia irá rescindir amigavelmente o seu contrato com o São Paulo e chegará ao Fluminense sem custos. Ex-lateral-direito do time tricolor, Gabriel "anunciou" em suas redes sociais a contratação de Nenê nesta quinta-feira ao publicar uma foto com o jogador. "Muito boa sorte nesse novo desafio. Vamos, Fluzão!", escreveu.

"Todo jogador que vem, vem para somar. E Nenê não é diferente. Um cara que tem qualidade, vitorioso por onde passou, jogou lá fora. É bastante experiente. Será bem-vindo. Temos uma temporada desgastante, todo reforço é bem-vindo", avaliou Caio Henrique, que disse estar feliz mesmo atuando fora de sua posição. "Quando vim para o Flu, procurava ter minutos e estou tendo", completou.

O primeiro compromisso do Fluminense na retomada das competições oficiais será contra o Ceará, nesta segunda-feira, às 20 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Será um jogo muito difícil. Ceará está fazendo bons jogos. Estamos estudando a equipe deles. Sabemos que precisamos pontuar e nada melhor que voltar da parada vencendo".

TREINO ABERTO NAS LARANJEIRAS - O Fluminense informou que o treino deste domingo, o último antes de voltar aos gramados na partida contra o Ceará, será aberto para os torcedores. A atividade será realizada no estádio das Laranjeiras e terá início às 10 horas. O clube vai liberar 500 lugares para sócios e 300 lugares para não sócios.

"Voltar alguns treinos para as Laranjeiras faz parte do nosso projeto de reacender a relação da torcida com o clube. O tricolor quer estar perto do time, perto dos ídolos e nosso estádio centenário é o grande elo dessa paixão", disse o presidente Mário Bittencourt.