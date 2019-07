Soares e parceira dos EUA perdem nas quartas nas duplas mistas de Wimbledon

11/07/2019 | 14:45



O tênis do Brasil não tem mais representantes em Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada. Nesta quinta-feira, o mineiro Bruno Soares e a norte-americana Nicole Melichar foram eliminados nas quartas de final da chave de duplas mistas ao serem derrotados pelo holandês Matwe Middelkoop e pela chinesa Zhaoxuan Yang por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/3, após 1 hora e 6 minutos.

Cabeças de chave número 1 no Grand Slam disputado na grama, em Londres, Bruno Soares e Nicole Melichar haviam conquistado no dia anterior uma vitória significativa na competição. Os dois bateram a dupla formada pelo britânico Andy Murray e a norte-americana Serena Williams, dois ex-números 1 do mundo em simples.

Parceiros habituais em Grand Slams, o desempenho do brasileiro e da norte-americana em Wimbledon ficou abaixo da expectativa diante do que aconteceu neste ano no Aberto da Austrália, em Melbourne, em janeiro, e em Roland Garros, em Paris, no mês passado, quando conseguiram alcançar as semifinais.

Bruno Soares buscava o quarto título de Grand Slams em duplas mistas. Os títulos anteriores foram no US Open (em 2012, com a russa Ekaterina Makarova, e em 2014, com a indiana Sania Mirza), além do Aberto da Austrália (em 2016, com a russa Elena Vesnina). O mineiro ainda foi campeão de duplas masculinas, com o britânico Jamie Murray, no Aberto da Austrália e no US Open.

Classificados às semifinais, Matwe Middelkoop e Zhaoxuan Yang ainda não sabem quem terão pela frente. Os adversários serão os vencedores do duelo entre a dupla cabeça de chave 12 formada pelo ucraniano Franko Skugor e pela romena Raluca Olaru e a parceria feita pelo veterano sueco Robert Lindstedt com a letã Jelena Ostapenko.

No primeiro set, Bruno Soares e Nicole Melichar fizeram um jogo equilibrado. A parcial saiu de controle quando os adversários conseguiram a quebra no terceiro game. O brasileiro e a norte-americana ainda mostraram força no último game, mas deixaram passar duas chances seguidas de break point.

Na segunda parcial, o equilíbrio na quadra foi ainda maior. Ambas as duplas confirmaram os seus serviços até o sétimo game. No oitavo, Nicole Melichar não mostrou segurança no saque, facilitando a devolução dos adversários, que conseguiram a vantagem no placar. Por fim, foi a vez de Bruno Soares mostrar fragilidade no saque, tanto que o ponto final saiu justamente em uma dupla falta cometida pelo brasileiro.