Da Redação, com assessoria



11/07/2019 | 14:18

Apenas 10% das pessoas compreendem como as criptomoedas funcionam, segundo pesquisa realizada pela Kaspersky em 22 países. Apesar de ser um assunto ainda pouco conhecido a fundo e, ao mesmo tempo, muito comentado na imprensa, a tendência é que, as pessoas se interessem mais pelo tema e invistam mais em moedas digitais. Prova disso é que, de acordo com esse mesmo estudo, cerca de 14% dos entrevistados que não utilizam criptomoedas atualmente gostariam de usá-las no futuro.

Uma das principais questões é sobre como dar os primeiros passos neste mercado. Para tirar dúvidas e entender melhor sobre este segmento, confira abaixo dicas de como começar a investir em criptomoedas agora mesmo. As sugestões são de Daniel Coquieri, COO da corretora BitcoinTrade.

Estude sobre o mercado

Para quem quer começar a investir, o primeiro passo é estudar o mercado. Vale a pena ler sobre o assunto, tirar dúvidas com especialistas e com quem já investe há algum tempo, além de procurar pelo máximo de informações possíveis sobre o assunto.

O conceito é relativamente novo e deixa algumas pessoas apreensivas em se aventurar nesse tipo de investimento. Mas, apesar de serem desestatizadas e provenientes apenas da tecnologia, as criptomoedas já são aceitas em alguns países como moeda de troca, o que demonstra a força de mercado deste tipo de ativo.

Escolha a moeda ideal para investir – e diversifique

Além do Bitcoin, que é a criptomoeda mais conhecida, existem várias outras moedas digitais. Hoje, as principais em alta são Ethereum, Ripple e Litecoin. Escolha aquela que mais combina com seu perfil de investidor, mas não aposte apenas em uma delas. Diversifique suas apostas e conheça todas as possibilidades oferecidas por cada uma.

O funcionamento das moedas digitais é semelhante à compra e venda de ações. As variações de preço podem proporcionar rendimentos interessantes para investidores dispostos a entrar nesse mercado.

Calcule riscos e impactos

Ter cautela é uma regra para todo e qualquer investimento, até porque as criptomoedas são voláteis e não têm rendimento garantido. Conhecer os termos contratados, realizar um estudo anterior, ler depoimentos de quem já opera no mercado, além de calcular os riscos e impactos nas próprias finanças são algumas das tarefas essenciais para ter sucesso.

Inclusive para investidores bastante experientes, é importante ter a consciência de que cada mercado se comporta de uma maneira própria. Dessa forma, é necessário certa cautela para que decisões erradas não comprometam suas contas.

Procure por uma exchange de confiança

As exchanges são plataformas nas quais ocorrem a troca de moedas virtuais. Elas funcionam como corretoras no mercado de ações, conectado pessoas que querem comprar com pessoas que querem vender suas criptomoedas.

É possível encontrar empresas como essas em todo o mundo. As definições acerca de taxas, comissões e métodos de pagamento, entretanto, variam entre elas. Dê preferência por uma exchange que tenha certificações reconhecidas de segurança, além de oferecer instruções básicas e tirar dúvidas de seus investidores.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, confira a evolução dos meios de pagamentos: