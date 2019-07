Oposição confia em vitória nos destaques das professoras e de pensão por morte

11/07/2019 | 13:08



O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL-RJ) disse nesta quinta-feira, 11, que a oposição acredita que poderá conseguir vitórias em dois destaques na votação de hoje da Reforma da Previdência no Plenário: um seria para professoras e o outro que trata de pensão por morte. Trata-se de duas emendas supressivas, nas quais o governo precisará de 308 votos para manter o texto original aprovado na véspera. "Nós da oposição ficaremos até o final, mas será que o governo vai ter 308 deputados na quinta-feira à noite para votar contra as viúvas e as professoras?", questionou o deputado ao chegar à Câmara.

PCdoB e PT apresentaram destaques para suprimir a nova regra de cálculo da pensão por morte. Pelo texto aprovado na quarta-feira, 10, o valor da pensão será de 60% do valor do benefício, mais 10% para cada dependente adicional. A oposição, no entanto, deseja que fique valendo o benefício integral em todos os casos.

Já um destaque do PDT é considerado pelo governo mais nocivo à reforma, ao reduzir de 57 para 55 anos a idade das professoras na regra de transição, cujo pedágio é de 100% do tempo de trabalho que ainda falta para se aposentar.