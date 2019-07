Ator de Smallville revela ter feito sexo com Freddie Mercury nos anos 1970

11/07/2019 | 13:11



Oi? John Glover, que interpretou Lionel Luthor na série Smallville: As Aventuras do Superboy e, mais recentemente, o personagem Mr. Sivana no filme Shazam!, revelou no podcast Inside Of You, do colega Michael Rosenbaum - que viveu Lex Luthor na trama do Super-Homem para a TV -, que já fez sexo com Freddie Mercury. Uma baita confissão, hein?

John e Michael estavam conversando sobre música quando o host (pessoa que comanda os programas de podcast) citou o duo Hall & Oates. O ator, então, admitiu que ficou com um deles nos anos 1970, e que também transou com um cara inglês, Freddie.

- Freddie Mercury? Você fez sexo com Freddie Mercury?, questionou Michael.

- Sim, em Londres. Não grite, as pessoas podem te ouvir!, rebateu John.

O astro, então, explicou que não se lembrava de muitas coisas que aconteceram naquele dia.

- Eu tomei muito vinho, e ele também. Foi divertido, ele era um cara divertido.

Freddie Mercury era o vocalista da banda Queen e teve parte de sua trajetória retratada no filme Bohemian Rhapsody, estrelando Rami Malek.