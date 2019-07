Tatá Werneck volta a citar possíveis nomes para a filha e ainda brinca: Não fiz curso nenhum, mas me sinto preparada

11/07/2019 | 13:11



Tatá Werneck e Rafael Vitti ainda estão indecisos em relação ao nome que eles darão à filha! Mais recentemente, o casal deixou até mesmo Sandy em dúvida, já que passaram a chamar a bebê de Mana. Agora, Tatá voltou a falar sobre a gravidez por meio de um divertido desabafo no Twitter e, de quebra, citou algumas das opções de nome para sua filha:

Faltam três meses pra chegada da Maria Teresa, Mana, Maria ou Cora. Não fiz uma foto daquelas que fica pelada com a barriga, não tenho quarto ainda, não fiz curso nenhum e acabou o gás aqui de casa e to sem água quente há dias. Mas me sinto preparada.

Sempre muito divertida, não é mesmo?

Lembrando que ao marcar presença no Altas Horas, Rafa comentou que Tatá havia cogitado outro nome bem inusitado: Fada! Já pensou?!