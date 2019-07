Após ser chamado de intratável por Luís Ernesto Lacombe, José de Abreu responde: Crie vergonha na cara

11/07/2019 | 13:11



E José de Abreu voltou a discutir com outro artista em seu perfil no Twitter. Tudo começou na última terça-feira, dia 9, durante o programa Aqui na Band, comandado por Luís Ernesto Lacombe e Silvia Popovvic. No quadro apresentado pelo influencer Nana Rude, a discussão entre Zé de Abreu e a autora Glória Perez - que envolveu até o assassinato da filha da escritora, Daniella Perez - foi analisada pelos integrantes da atração. Lacombe, então, deu sua opinião sobre o ator da Rede Globo, que atualmente está no ar em A Dona do Pedaço como Otávio.

- Eu acho o José de Abreu uma pessoa muito desorientada, uma pessoa que não tem a menor noção do que é democracia. Não aceita ninguém que tenha opiniões contrárias a dele. E eu fico muito impressionado, é algo que eu sempre penso, porque o William Waack fez um comentário realmente infeliz, racista, teve o contrato rescindido e foi dispensado. O Zé Mayer foi acusado de assédio sexual e também foi dispensado. O Zé de Abreu pode xingar as pessoas, colegas de trabalho, pode cuspir em um casal que estava no mesmo restaurante que ele, e tudo bem. Eu não consigo entender os dois pesos e as duas medidas. Uma pessoa que não tem ideia do que é o convívio entre o contraditório, com pessoas que têm opiniões diferentes da dele, uma pessoa intratável, que chega nesse nível de citar o assassino da filha da Glória Perez... é algo tão doentio, tão absurdo.

Zé de Abreu, então, respondeu em seu Twitter, alfinetando o apresentador da Band.

Vejam quem me ataca: Gentili, Sonia Abrão, Alexandre Frota, Narizinho Nunes, e agora esse demitido Lacombe, que foi tirado até do próprio programa! E o ibope dele é o quinto, perde até da Cultura! Tô de boa.

Depois, o ator ainda escreveu:

É muito engraçado um DEMITIDO pedir minha demissão. Lacombe, crie vergonha na cara! Tiraram você do SEU PRÓPRIO PROGRAMA, no principal capítulo, o final! Tosco!

Provavelmente, Zé de Abreu se referiu ao fato de Lacombe ter sido demitido da Rede Globo em 2017 após ter ficado 20 anos na emissora. Além disso, o apresentador foi acusado de ter abandonado o seu novo programa na Band, o Exathlon Brasil, no final da competição.

E aí, o que você achou dessa polêmica?