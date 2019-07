Bolsonaro pede a deputados evangélicos propostas para atrair popularidade

11/07/2019 | 12:38



O presidente Jair Bolsonaro pediu na manhã desta quinta-feira, 11 a parlamentares evangélicos, durante café da manhã realizado no Palácio do Planalto, que apresentem propostas que o governo possa incorporar à sua pauta para trazer a população para o seu lado. Ele recebeu cerca de 80 deputados da Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional, em encontro que durou pouco mais de uma hora.

"Os senhores têm ideias maravilhosas que, via decreto a gente pode resolver, projeto de lei, inclusão por ocasião do relatório quando um colega faz o seu relatório lá em uma medida provisória ou projeto de lei. Essas pequenas medidas têm um alcance enorme no Brasil e trazem a população para o nosso lado", disse Bolsonaro.

Entre as "pequenas medidas" de apelo popular, o presidente citou o projeto de lei apresentado por ele em maio que muda o Código de Trânsito Brasileiro e que, entre outras coisas, aumentou a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de cinco para dez anos. Também lembrou de sua decisão de acabar com radares eletrônicos. "Com toda a certeza os senhores têm dezenas, centenas de situações que a gente pode ajudar o povo brasileiro", disse o presidente aos parlamentares.

Ao dar exemplos de medidas populares, o presidente afirmou que o governo pretende apresentar ao Congresso mudanças no exame médico para tirar ou renovar a habilitação. "Estamos propondo aos senhores, via projeto de lei, que o médico que assina o atestado de saúde para renovar ou tirar carteira pode ser o irmão de vocês, pode ser um médico do Hospital Central do Exército. Custo zero", explicou o presidente, que foi aplaudido pelos parlamentares.

Café da manhã

Segundo relatos de quem participou do encontro, os parlamentares agradeceram ao presidente pelo compromisso firmado na quarta-feira (10) por ele de indicar um ministro "terrivelmente evangélico" para uma das vagas que serão abertas para o Supremo Tribunal Federal (STF).

O vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira (PRB-SP), contou que o presidente agradeceu pelo apoio e os votos dos parlamentares evangélicos para a aprovação da proposta que modifica as regras de aposentadoria do País. De acordo com o deputado João Campos (PRB-GO), o presidente também agradeceu a "cobertura de orações" pela reforma da Previdência e elogiou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pela "coordenação que exerceu na Casa".