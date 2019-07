No Power Couple, Clara Maia fala sobre seu bumbum chamar a atenção: - Pedem para apertar

11/07/2019 | 12:11



Além de formar um dos casais mais competitivos do Power Couple Brasil com André Coelho, Clara Maia também chama a atenção por seu corpão escultural. E não são apenas os fãs que falam isso, não. Dentro da casa, o bumbum da participante do reality de casais da Record virou assunto entre as mulheres.

Pois é! Drika Marinho e Mariana Felício elogiaram o corpo de Clara, em especial o bumbum da morena. Durante a conversa, a influenciadora contou que muitas mulheres perguntam se ela tem silicone na região e ainda entregou:

- Elas pedem para apertar.

Drika, como sempre brincalhona, chegou a dizer:

- Tem que nascer de novo, falando sobre ela ter o mesmo corpo que Clara.

E foi aí que Clara entregou o que faz para manter a boa forma:

- Nada menina... É mais fácil perguntar não o que eu faço, mas tudo o que eu não faço, porque é muito mais alimentação.

Ao escutar a história, Mariana brinca com Clara:

- O formato do meu bumbum não permite chegar nesse estágio. O seu é muito perfeito.

E Clara retruca:

- Mas o seu tipo de corpo é diferente. Como eu nunca vou ter a perna comprida, fina e linda assim.

É aí que Mariana brinca:

- O meu padrasto até me chama: Ô bunda caída.

Mas Clara também declara que acha mais difícil para cuidar do corpo por conta do tamanho do bumbum:

- É muito melhor ter menos para manter, do que ter uma bunda maior e manter. Imagina quando eu tiver 40 anos, e com filho? Vai ser muito difícil.