Após dieta, Graciele Lacerda se prepara para aplicar injeções em procedimento para engravidar

11/07/2019 | 12:11



Graciele Lacerda está dividindo com os seguidores cada etapa da sua preparação para tentar engravidar de Zezé Di Camargo. O casal já havia revelado que iniciaria um tratamento para congelar os óvulos da jornalista. No Instagram, ela contou que já finalizou os 15 dias de dieta e, agora, está prestes a menstruar. Assim que o período terminar, irá começar a aplicar as injeções, que vão estimular a produção dos óvulos.

- Eu agora estou esperando minha menstruação descer para fazer as injeções para poder ovular e aí fazer o congelamento. Provavelmente, minha menstruação está para chegar, contou ela animada.

A companheira do sertanejo ainda explicou que está tomando algumas cápsulas para evitar os sintomas de TPM e, por isso, não está mais tão estressada como antes:

- Quando a gente tá fazendo dieta, a gente fica muito irritada e agora que eu devia estar na tpm, estou super tranquila, sem sintomas nenhum...

Ela, que havia contado que engordou três quilos, realizou uma dieta para se preparar para o tratamento de congelamento dos óvulos. O protocolo durou cerca de 15 dias e, na rede social, Graciele explicou que deu uma secada:

Estou super empolgada com meu desempenho e os resultados que tive! Amanhã acaba os 15 dias do protocolo que fiz para dar uma secada. Além de perder peso, reduzir medidas, ganhar mais disposição, também senti diferença na minha pele, e claro, autoestima, escreveu ela.