Canadá, Nova Zelândia e Angola serão adversários do Brasil no Mundial Sub-17

11/07/2019 | 11:46



A seleção brasileira sub-17 conheceu nesta quinta-feira em um sorteio na sede da Fifa, em Zurique, na Suíça, os adversários na fase de grupos do Mundial da categoria, que será realizada entre 26 de outubro e 17 de novembro, no Brasil. Com um pouco de sorte nas bolinhas sorteadas pelo ex-atacante Sonny Anderson, o time comandado pelo técnico Guilherme Dalla Déa, designado como cabeça de chave do Grupo A, enfrentará Canadá, Nova Zelândia e Angola.

O jogo de estreia do Brasil, e do Mundial Sub-17, será contra os canadenses, no dia 26 de outubro, um sábado, no estádio Bezerrão, na cidade-satélite do Gama, no Distrito Federal. Na segunda rodada, a seleção enfrentará a Nova Zelândia no dia 29 (terça-feira), no mesmo local. Por fim, a equipe brasileira pegará a Angola no dia 1.º de novembro (sexta), no estádio Olímpico Pedro Ludovico, em Goiânia, encerrando a fase de grupos.

Em outras chaves da competição, destaque para o Grupo E, que pode ser considerado o mais forte. Nele estão Espanha, Argentina, Camarões e a zebra Tajiquistão, país da Ásia. O jogo mais aguardado é o da estreia entre espanhóis e argentinos no dia 28 de outubro, uma segunda-feira, no estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES).

O Mundial Sub-17 terá a sua 18.ª edição em 2019. O maior vencedor é a Nigéria com cinco conquistas, sendo a última em 2015. O Brasil vem na sequência com três títulos - 1997 (no Egito), 1999 (na Nova Zelândia) e 2003 (na Finlândia). Essa será a primeira vez que o País receberá a competição, que tem a Inglaterra como a atual campeã. Em 2017, na Índia, bateu a Espanha na final, mas não se classificou para defender a taça.

A competição seria sediada inicialmente pelo Peru, mas o país "não conseguiu lograr a totalidade de requisitos solicitados pela Fifa", como admitiu a própria Federação Peruana de Futebol (FPF). No Brasil, a Fifa apostou em estádio menores, que não receberam jogos da Copa do Mundo de 2014 ou da Copa América deste ano, por exemplo. Além do Bezerrão, do Olímpico Pedro Ludovico e do Kléber Andrade, haverá jogos no estádio da Serrinha, do Goiás, em Goiânia.

"Acredito que os quatro estádios escolhidos oferecem as instalações e o tamanho certos para esta competição. Estamos muito entusiasmados de levar este torneio a lugares que nunca tinham sediado um evento da Fifa. Graças à excelente cooperação e à contribuição da CBF e do Comitê Organizador Local, tenho certeza de que conseguiremos proporcionar a todas as seleções, torcidas e dirigentes as melhores condições possíveis", disse o diretor de Torneios e Eventos da Fifa, Colin Smith.

Confira os grupos do Mundial Sub-17:

Grupo A - Brasil, Canadá, Nova Zelândia e Angola

Grupo B - Nigéria, Hungria, Equador e Austrália

Grupo C - Coreia do Sul, Haiti, França e Chile

Grupo D - Estados Unidos, Senegal, Japão e Holanda

Grupo E - Espanha, Argentina, Tajiquistão e Camarões

Grupo F - Ilhas Salomão, Itália, Paraguai e México