PF apreende no MT 7 toneladas de maconha em carga de milho que ia para o Guarujá

11/07/2019 | 11:17



A Polícia Federal (PF) apreendeu nesta quarta-feira, 10, em Dourados, Mato Grosso do Sul, mais de sete toneladas de maconha que estavam escondidas em meio a um carregamento de milho. O motorista do caminhão, de 33 anos, foi preso em flagrante por tráfico de drogas.

De acordo com a PF, os agentes abordaram o veículo, que tinha placas de Sonora (MS) na rodovia entre Indápolis, distrito de Dourados, e Deodápolis, município localizado a cerca de 260 km de Campo Grande, capital sul-mato-grossense.

Os policiais perceberam que, durante a entrevista, o motorista do caminhão "se mostrou nervoso" e então iniciaram a busca no veículo. Em depoimento, o caminhoneiro disse que "recebeu" o veículo em um posto de combustível em Dourados e seguiria para a cidade de Guarujá, no litoral de São Paulo. Ele deixaria o caminhão em um outro posto, local que seria informado a ele quando chegasse à cidade do litoral paulista.