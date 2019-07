Após selinho polêmico na filha, David Beckham faz homenagem para Harper no aniversário de oito anos da menina

11/07/2019 | 11:11



Que a família de David e Victoria Beckham é cercada por muitos momentos fofos e algumas polêmicas, isso já ficou claro para todo mundo. E no aniversário de oito anos da filha caçula do casal, mais uma homenagem especial aconteceu entre os membros da família. Isso depois de o jogador de futebol ter se metido na maior polêmica dias antes, quando foi clicado beijando a pequena Harper nos lábios, o que fez com que os internautas questionassem a atitude de pai e filha.

Mas agora a história foi diferente. David aproveitou a data especial para postar uma foto em seu Instagram na qual aparece ao lado da pequena, e ainda escreveu uma linda mensagem para ela:

O que mais um papai pode dizer além de que te ama muito, minha garotinha. Por favor, pare de crescer. Feliz aniversário à minha linda mocinha. Seu sorriso derrete nossos corações.

Victoria, claro, também se declarou para a filha com a seguinte frase:

Feliz aniversário à garotinha com o maior coração. Beijos da mamãe, papai e de seus irmãos mais velhos.

E além dos papais famosos, os três irmãos mais velhos de Haper - Brooklyn, de 20 anos de idade, Romeo, que tem 16, e Cruz, com 14 -, postaram fotos e declarações em seus respectivos Instagram em homenagem à garotinha.

Feliz aniversário à melhor irmãzinha que existe. Te amo. Tenha um dia ótimo, escreveu o primogênito Brooklyn.

Cruz também homenageou a irmãzinha:

Harper, feliz aniversário. Eu te amo tanto. Você é uma garotinha incrível. Tenha um dia maravilhoso.

Já Romeo escreveu:

Feliz aniversário à melhor irmã do mundo. Não posso acreditar que você tem oito anos!!! Te amo tanto e espero que você tenha dia mais legal possível.

Fofos demais, né?