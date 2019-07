Sandra Bullock pede salário igual para a seleção feminina de futebol dos EUA

11/07/2019 | 10:16



Enquanto a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos subia ao palco do ESPY Awards de 2019 na quarta-feira, 10, após a histórica vitória na Copa do Mundo, Sandra Bullock, que entregou o prêmio de melhor equipe, fez um discurso dedicado às mulheres e à luta pela igualdade salarial no mundo esportivo.

A atriz conclamou "todos aqueles a favor da igualdade de remuneração". O anfitrião da cerimônia, Tracy Morgan, fez questão de concordar com Sandra. "Vamos pegar essas mulheres e combater a desigualdade", ressaltou.

Em março, 28 jogadoras da equipe feminina entraram com uma ação contra a Federação de Futebol dos Estados Unidos alegando que recebem menos do que a seleção masculina, apesar de ter um histórico melhor e gerar mais receita. A cerimônia do ESPY Awards aconteceu no Microsoft Theater, em Los Angeles, e foi transmitido pela rede de televisão ABC.