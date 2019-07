Revista Forbes: para Wall Street, 'o Brasil está de volta' aos negócios

11/07/2019 | 10:14



Ilustrada pela imagem do Cristo Redentor, uma análise publicada no site da revista >Forbes declara que, para Wall Street, o Brasil "está de volta" aos negócios. O fator mais destacado para explicar a afirmação é, evidentemente, o avanço da tramitação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados.

Na avaliação de Kenneth Rapoza, o rali recente do Ibovespa, "que está batendo todos os mercados emergentes", é "todo graças a um antes impopular projeto de lei de reforma das aposentadorias, pelo qual dezenas de milhares foram às ruas no fim do mês passado em apoio ao esforço do novo presidente (Jair Bolsonaro) para mudar o claudicante sistema público de pensões do Brasil".

O autor da análise lembra que a gestora BlackRock adotou recomendação "overweight", ou seja, acima da média de mercado para o Brasil, mas pondera que os dados econômicos contemporâneos "não são inteiramente impressionantes". "Bancos vêm revisando o crescimento econômico para baixo o ano todo. Investidores estão deixando de olhar para os fundamentos e apostando em um voo de cruzeiro daqui para a frente por causa da reforma previdenciária."