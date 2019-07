Vitória importante

Do Diário do Grande ABC



11/07/2019 | 10:16



Finalmente uma notícia relevante que permite à população acreditar na possibilidade de, em breve, o Brasil sair do atoleiro econômico em que se meteu há uns seis anos. Por 379 consistentes votos favoráveis, com 131 contrários, a Câmara Federal aprovou ontem à noite, em primeira análise, o texto-base da reforma da Previdência. Se concluída dentro do que estima o governo, amanhã, ter-se-á dado passo importantíssimo para que o País equilibre as contas públicas e reconquiste a confiança internacional, perdida com o populismo financeiro iniciado sob a Presidência de Dilma Rousseff (PT), em equívoco administrativo que acabaria lhe custando o mandato.

Ao proporcionar economia perto de R$ 1 trilhão em dez anos, segundo projeções do ministro do setor, Paulo Guedes, a reforma da Previdência dará o fôlego necessário que o País precisa para superar o deficit público que hoje impede investimentos substanciais em novos projetos estruturais e atravanca inclusive a execução de programas sociais nas áreas da saúde, educação e habitação, por exemplo. Enfim, trata-se do primeiro movimento efetivo para a recolocação do Brasil nos trilhos do desenvolvimento.

Necessário notar ainda que a vitória de ontem não pode ser atribuída simplesmente ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), sendo muito mais fruto de articulação das próprias lideranças do Congresso, em especial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que demonstrou habilidade para obter apoios entre seus pares.

Ainda assim, o governo tem bastante a comemorar com o avanço da agenda econômica. Além de pela primeira vez um assunto importante ocupar a pauta nacional, que até o momento vinha sendo monopolizada por discussões morais tão polêmicas quanto estéreis, o Brasil emite sinal importante de que está se preocupando com o que é, de fato, relevante. Que outros passos possam ser dados na sequência. Há muito trabalho a ser feito. Por exemplo? O sistema tributário, que hoje estrangula o empreendedor brasileiro, está à espera de modernização similar ao que está ocorrendo na Previdência.