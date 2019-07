Miley Cyrus e sua família quase sofrem acidente de avião: -Foi um pesadelo

11/07/2019 | 10:11



Quem assistiu o show de Miley Cyrus no Glanstonbury, no final de junho, não faz ideia do perrengue que a cantora passou para chegar lá. A diva se apresentou em junho no festival e teve problemas na hora em que seu avião estava pousando no Reino Unido, onde ocorre o evento anualmente. A irmã mais velha da artista, Brandi Cyrus, estava junto com ela na hora do voo e narrou a experiência em seu podcast Your Favorite Things With Wells and Brandi , no episódio que foi ao ar na última quarta-feira, dia 10.

Brandi estava conversando com o seu companheiro de programa, Wells Adams quando lembrou de uma história apavorante. Ela contou que quando estavam chegando no Reino Unido para o festival, o avião em que estava Miley, a mãe da cantora, Leticia Cyrus, e toda a equipe e banda e da artista, deu um susto em todo mundo:

- O nosso avião tentou pousar duas vezes e teve que voltar para cima, porque tinham outros aviões no nosso caminho, basicamente.

Apesar de contar a história rindo, Brandi lembra que na hora tudo foi bem apavorante. Ainda mais, com o fato que Miley e Leticia morrem de medo de avião. A irmã da cantora explicou que eles já estavam descendo para pousar, com as rodas abaixadas, quando a aeronave arremeteu, subiu com tudo para o alto e virou para a esquerda. Nesse momento, a voz de We Can't Stop e sua mãe começaram a surtar e sobrou para a host do podcast manter a calma e tranquilizar todo mundo.

- Miley estava no meu colo, minha mãe estava segurando a minha mão e ninguém estava nos falando o que estava acontecendo. Os comissários de bordo estavam sentados com os cintos afivelados.

Brandi falou que quando já fazia cinco minutos que a situação havia se normalizado a equipe de voo explicou que eles tiveram que voltar para o ar porque um outro avião estava na mesma rota e eles podiam colidir. O avião em que estava a família Cyrus permaneceu fazendo círculos no ar por dez minutos até pousar novamente. Mas o perigo ainda não tinha passado e a mesma coisa aconteceu por uma segunda vez.

- Na segunda vez minha mãe surtou de vez. Ela começou a chorar e falar: Se nós morrermos o Noah ficará sozinho! Foi um pesadelo.

Dessa vez, o piloto justificou que havia outra aeronave na pista de pouso e por isso eles tiveram que subir. A equipe explicou que eles tiveram esses problemas porque o aeroporto estava muito cheio por conta do festival. No podcast, Brandi contou a história rindo e disse que a cena deve ter sido engraçada, porque enquanto metade das pessoas surtava, a outra metade ainda estava dormindo e nem viu o que aconteceu.

Que bom que deu tudo certo e Miley pode fazer seu show!