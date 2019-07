Obituário - 11 de julho de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



11/07/2019 | 10:09



DIÁRIO DO GRANDE ABC



Quinta-feira, 11 de julho de 2019

www.dgabc.com.br/obituarios



SANTO ANDRÉ

Santo André, terça-feira, dia 9 de julho

Anna Monsão da Cruz, 101. Natural de Espinosa (MG). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Joana Maria da Penha, 89. Natural de Vitória de Santo Antão (PE). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edegar Trevelin, 87. Natural de Itapira (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, em Itapira (SP).

Ignez dos Santos Rafael, 84. Natural de Itambé (BA). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ignez dos Santos Rafael, 84. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lasaro de Oliveira, 82. Natural de Caconde (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Marlene Vasconcelos da Silva, 72. Natural de Mimoso do Sul (ES). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Miguel Quirino dos Santos, 72. Natural do Pilar (AL). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Metalúrgico. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderlei Guazelli, 71. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 9. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Aparecida Pinto Batista, 69. Natural de Palmital (SP). Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 9. Jardim da Colina.

Geraldo Gomes Figueiredo, 69. Natural de Minas Novas (MG). Residia na Vila Príncipe de Gales, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Doralice Domingues, 68. Natural de Paramirim (BA). Residia no Jardim Jamaica, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

Helena da Costa, 67. Natural de Rancharia (SP). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Santo André.

Gelio Santos, 56. Natural de Tenente Portela (RS). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Soldador. Dia 9 Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Venceslau José da Costa, 58. Natural de Acarau (CE). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Pizzaiolo, Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Rodrigues, 47. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Técnico em extrusora. Dia 9. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Amanda Dourado, 20. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Assistente contábil. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Ivete Aquino Gonzaga, 88. Residia na Vila Uras, em São Bernardo. Dia 8, em Ribeirão Pires. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

São Caetano, quarta-feira, dia 3 de julho

Aurora Cortijo Gamba, 87. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 3. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, quinta-feira, dia 4 de julho

Milton Fiorroto, 89. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério das Lágrimas.

Joelson Tomaz Ferreira, 32. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sexta-feira, dia 5 de julho

Edezia Fernandes Araujo, 100. Natural de Rio Largo (AL). Residia no Jardim São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lino Cordeiro, 92. Natural de Muzambinho (MG). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Benedicta Pureza de Melo, 90. Natural de Guaxupé (MG). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 5. Cemitério das Lágrimas.

Milton Fiorroto, 89. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério das Lágrimas.

Maria Fernandes de Lima, 86. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Cerâmica, em São Caetano

Maria Fernandes de Lima, 86. Natural de Caruaru (PE). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Cerâmica, em São Caetano.

João Dionísio, 82. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque São Lucas, em São Paulo (SP). Dia 5, velado em São Caetano. Cemitério São Paulo.

Braz Serrachiani, 80. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 5. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Sonia Maria Russo Fecchio, 67. Natural de Clementina (SP). Residia na Vila Alpina. Dia 5, velada em São Caetano. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

José Honorato da Silva, 55. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, sábado, dia 6 de julho

Edson Rosa Ponciano, 50. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, segunda-feira, dia 8 de julho

Luiza Huerta Simão, 95. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Maria Alta, em São Paulo (SP). Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Masao Koga, 86. Natural de Fukuoka (SP). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo (SP). Dia 8, velado em São Caetano. Cemitério Congonhas, em São Paulo (SP).

Flavio José Novelli, 66. Natural de São Caetano. Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



São Caetano, terça-feira, dia 9 de julho

Celso Alves, 85. Natural de Itararé (SP). Residia no Jardim São Caetano. Dia 9. Memorial Phoenix.



DIADEMA

Diadema, segunda-feira, dia 8 de julho

José Moreira da Silva, 84. Natural de Itanhomi (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Agenor Ribeiro dos Santos, 84. Natural Rio de Contas (BA). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal de Presidente Venceslau.

João Baptista de Alcântara, 81. Natural de São Geraldo (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Dijalma Batista da Silva, 77. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Mercês Miranda Luz, 77. Natural de Rosário da Limeira (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 8. Vale da Paz.

Esmeraldo Queiroz Duarte, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 8. Jardim da Colina.

Josélio Francisco dos Santos, 54. Natural de São Lourenço da Mata (PE). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Cícero Pedro Silva, 53. Natural de São Miguel dos Campos (AL). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal

Rosemeire da Costa Matheus, 41. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 9 de julho

Teruo Kamogawa, 80. Natural de Assai (PR). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Crematório Memorial Paulista, em Embu das Artes (SP).

Luiz Tadeu Rodrigues, 65. Natural de Diadema. Residia no Parque Real, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Carlos Alberto dos Santos, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Gazuza, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Geraldo Matias da Silva, 62. Natural de Pirapozinho (SP). Residia no Jardim Maria Helena, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Zenilton Chaves de Ramos, 49. Natural de Boa Nova (BA). Residia no Centro de Diadema, Dia 9. Cemitério Municipal.

Matheus Sena de Oliveira, 18. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



RIBEIRÃO PIRES

Dirce Zampol Allarico, 88. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Mortari, em Ribeirão Pires. Dia 2. Vale dos Pinheirais.

José Hugo Lopes, 88. Natural de Belo Horizonte (MG). Residia no Jardim Esperança, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

David de Lima, 74. Natural de Mogi das Cruzes (SP). Residia no bairro Pilar Velho, em Ribeirão Pires. Dia 7. Cemitério São José.

Domingos Soares Pereira, 67. Natural de Capelinha (MG). Residia na Quarta Divisão, em Ribeirão Pires. Dia 5. Cemitério São José.

Flavio Sebastiano de Paulo, 59. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Aparecida, em Ribeirão Pires. Dia 2. Cemitério São José.

José Wilson Alves, 55. Natural de Campos Sales (CE). Dia 20 de junho, sendo sepultado dia 2 de julho. Cemitério São José.

Roseli Henriques de Souza, 42. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Francisco Rodrigues Leite, 76. Natural de Conceição (PB). Residia na Vila Marcos, em Rio Grande da Serra. Dia 8, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.

Ivanildo Gonçalves da Silva, 50. Natural de Quebrangulo (AL). Residia no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 9, em Santo André. Cemitério São Sebastião.