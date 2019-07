Dólar segue em baixa à espera de votação de destaques à Previdência

11/07/2019 | 09:47



O dólar segue em baixa nesta quinta-feira, 11, com investidores na expectativa pela votação dos destaques à reforma da Previdência no plenário da Câmara dos Deputados, após a aprovação do texto-base quarta-feira à noite por 379 votos favoráveis e 131 contrários. Na Câmara, há 18 destaques (propostas de alteração) à PEC da Previdência para serem votados.

Os dados de vendas no varejo no País são monitorados, mas ficam em segundo plano. As vendas do comércio varejista caíram 0,1% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal. O resultado veio abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de +0,20%, obtida a partir do intervalo de queda de 0,50% a avanço de 0,90%. Na comparação com maio de 2018, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1% em maio de 2019, uma vez que a base de comparação é muito baixa devido à greve de caminhoneiros no País em maio de 2018. Nesse confronto, as projeções iam de queda de 1,50% a alta de 2,80%, com mediana positiva de 1,30%. As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 0,7% no ano. Em 12 meses, houve avanço de 1,3%.

No exterior, o índice DXY recua e a moeda americana também cai majoritariamente frente a maioria das divisas emergentes ligadas a commodities. Os investidores ecoam ainda as declarações do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), Jerome Powell, que na quarta reafirmou uma postura "dovish" sobre a política monetária americana, durante depoimento na Câmara dos Representantes dos EUA. A expectativa é de início do corte de juros na reunião do Fed do fim deste mês. Nesta quinta, Powell volta a falta no Comitê de Bancos do Senado às 11 horas.

No mercado à vista, às 9h35, o dólar caía 0,26%, a R$ 3,7466. Na mínima, cedeu até R$ 3,7341 - menor valor intraday desde 28 de fevereiro, quando a mínima ficou em R$ 3,7177. O dólar futuro para agosto recuava 0,16%, a R$ 3,7540.