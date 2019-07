Vendas do varejo caem 0,1% em maio ante abril

11/07/2019 | 09:16



As vendas do comércio varejista caíram 0,1% em maio ante abril, na série com ajuste sazonal, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio abaixo da mediana das estimativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de 0,20%, obtida a partir do intervalo de queda de 0,50% a avanço de 0,90%.

Na comparação com maio de 2018, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 1% em maio de 2019. Nesse confronto, as projeções iam de queda de 1,50% a alta de 2,80%, com mediana positiva de 1,30%.

As vendas do varejo restrito acumularam crescimento de 0,7% no ano. Em 12 meses, houve avanço de 1,3%.

O índice de média móvel trimestral das vendas do comércio varejista restrito teve queda de 0,1% em maio de 2019, No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, o índice de média móvel trimestral registrou elevação de 0,5% em maio.