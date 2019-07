Em Londres, Doria parabeniza aprovação da Previdência e pede inclusão de Estados

11/07/2019 | 09:18



Era madrugada desta quinta-feira, 11, em Londres, na Inglaterra, quando a reforma da Previdência foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados, em Brasília. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que está na cidade desde domingo para fazer um roadshow dos projetos de desestatização do Estado, foi para as redes sociais comemorar o resultado. "Parabéns aos 379 deputados que votaram a favor da Nova Previdência", escreveu no Twitter, acrescentando que se trata de um novo passo para o desenvolvimento do Brasil, para o combate às desigualdades e uma grande contribuição à geração de empregos.

Ele aproveitou o espaço para reforçar a defesa que vem fazendo de que os Estados deveriam fazer parte das mudanças. "Esperamos que no Senado sejam incluídos Estados e Municípios. Isso é fundamental para o desenvolvimento regional e para o crescimento do País", defendeu.

Em entrevista ao Broadcast, o secretário de Fazenda do Estado, Henrique Meirelles, que acompanha Doria na capital britânica, avaliou que, sem a inclusão, o País está fadado a ter crises porque muitas das unidades federativas brasileiras já estão insolventes e até as que estão com as contas equilibradas, como São Paulo, poderão sofrer no futuro se não houver reforma nos regimes previdenciários regionais.

A previsão é que a comitiva do Estado volte ainda nesta quinta para o Brasil. Assim que chegar, na sexta-feira, 12, Doria deve se reunir com o secretariado e conceder uma entrevista à imprensa local para fazer um balanço da viagem ao Reino Unido.