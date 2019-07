Brasileiro Didi tem boa atuação em vitória dos Pelicans na Summer League da NBA

11/07/2019 | 09:11



Único brasileiro que passou no Draft da NBA, o ala Didi Louzada teve mais uma boa atuação pelo New Orleans Pelicans pela Summer League, competição que está sendo realizada na cidade de Las Vegas, e ajudou na vitória sobre o Cleveland Cavaliers por 99 a 78, na rodada de quarta-feira. Em sua segunda partida pela franquia de Louisiana, o ex-jogador do Franca começou como titular e teve 12 pontos, dois rebotes, três assistências e 50% nos arremessos de quadra, em quase 28 minutos de quadra.

Didi, escolhido no Draft na 35.ª posição geral - a quinta da segunda rodada -, já havia tido um bom desempenho na estreia, quando os Pelicans bateram o Chicago Bulls por 109 a 72, na última segunda-feira. Ele esteve em quadra por 26 minutos e foi responsável por 13 pontos, convertendo cinco de 10 arremessos de quadra, além de conquistar três rebotes, sendo dois defensivos. Para completar, obteve dois roubos de bola, dois tocos e distribuiu uma assistência.

Apesar das boas atuações na Summer League, a direção dos Pelicans já confirmaram que não aproveitarão o brasileiro na próxima temporada da NBA, que começará em outubro. Didi será "emprestado" ao Sidney Kings, da liga de basquete da Austrália, para ganhar mais experiência.

Além do brasileiro, quem se destacou nos Pelicans, que não contram novamente com o lesionado Zion Williamson, escolha número 1 do Draft deste ano, foi o armador Nickeil Alexander-Walker com 26 pontos, cinco rebotes e seis assistências.

Com o triunfo, os Pelicans somam agora três vitórias e uma derrota. Já os Cavaliers possuem um triunfo e três reveses. Neste ano, a Summer League conta com todas as 30 equipes da NBA, além das seleções da China e da Croácia. Apenas calouros, segundanistas e jogadores jovens pouco aproveitados ou não escolhidos no Draft costumam participar do torneio. A final será disputada na próxima segunda-feira.

Confira a rodada de quarta-feira da Summer League da NBA:

Detroit Pistons 96 x 81 Philadelphia 76ers

Dallas Mavericks 79 x 71 Croácia

Chicago Bulls 75 x 72 Charlotte Hornets

Brooklyn Nets 93 x 85 Orlando Magic

Miami Heat 87 x 90 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 99 x 78 Cleveland Cavaliers

Phoenix Suns 79 x 78 San Antonio Spurs

New York Knicks 117 x 96 Los Angeles Lakers

Milwaukee Bucks 84 x 67 China

Denver Nuggets 69 x 73 Golden State Warriors