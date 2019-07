Anitta rebate críticas de apropriação cultural com fotos da infância

11/07/2019 | 09:11



Anitta não gostou nadinha das críticas que recebeu por conta de seu novo trabalho. No Instagram, a cantora rebateu os comentários de internautas que a acusavam de apropriação cultural por conta do teaser do videoclipe de Muito Calor, parceria entre ela e o porto-riquenho Ozuna. No vídeo, amplamente divulgado nas redes sociais, a beldade aparece na laje de uma casa na favela e exibe os cabelos bem cacheados. O vídeo ainda exibe algumas locações do Rio de Janeir.

Ih ó, ficou negra de novo. Anira nem esconde que todo clipe em favela ela tem que se apropriar. Sinceramente, é ridículo. Todos os clipes são iguais, esse looping começou em Vai malandra e até hoje parecem todos a mesma coisa, criticou um internauta.

Por que todo clipe com Anitta tem que ser em favela?! É só essa a visão que os gringos tem do Brasil?, questionou um outro perfil.

Vai malandra parte 3? Amo o trabalho dela, mas os clipes são uma extensão dos outros, opinou outro.

Quando é para gravar os clipes no Brasil, ela do nada fica com a pele mais escura e usa cachos, mas quando vai para eventos internacionais, tá branca... é só um fato, disse outro seguidor.

Incomodada com os comentários, Anitta resolveu se explicar e deu aquela alfinetada nos haters:

Meu deus, que loucura! 1. Onda Diferente é um hit. O clipe foi gravado em Los Angeles, cantado em português. Tem feat brasileiro e feat gringo importantíssimo. Estão começando a ouvir fora do Brasil, mesmo sendo em português.2. O único videoclipe meu, gravado em uma favela, se chama Vai Malandra. Os demais são clipes onde fui convidada como feat, assim como esse.3. O clipe mostra diversos pontos do Rio de Janeiro que o diretor gostou. Dentre eles: escadas da Lapa, Pão de Açúcar, Cristo, praias...etc. 4. Quando eu era criança meu cabelo era mais enrolado que esse do vídeo. Eu que meti produto na adolescência e ele mudou para sempre.5. Vocês nunca estão satisfeitos, escreveu a beldade.

Mas ela não parou por aí não! Logo depois, a atual namorada de Pedro Scooby usou o próprio Instagram Stories para relembrar aos internautas algumas fotos de sua infância, deixando em evidência que tinha os cabelos cacheados quando era mais nova.