Maria Cecília e Teo são os primeiros eliminados do Dancing Brasil

11/07/2019 | 09:11



Aconteceu na noite da última quarta-feira, dia 10, a primeira eliminação da quinta temporada do Dancing Brasil! Depois de duas noites de apresentações aos jurados, Maria Cecília e Teo foram escolhidos para deixar a competição, após receberem menos votos do público. Eles disputavam a vaga ao lado das duplas Natália e Rafa e Zéca Lima e Nick, que também ficaram na zona de risco, mas acabaram sendo salvos pelos telespectadores.

O tema do segundo episódio da competição foi Férias e contou com diversos sucesso da música, como Man! I Feel Like A Woman, Guantanamera, Ojos Así e California Dreamin?, que foram tocados em estilos da dança de salão, incluindo valsa e paso doble.

O programa também foi marcado por uma ausência. Cátia Paganote não se apresentou e, segundo Junno Andrade, ela machucou a costela durante um dos ensaios. Pela regra, a participante poderá ficar fora apenas de um programa, então na próxima semana deverá marcar presença, caso contrário, será eliminada.

- Eu estou ansiosa para voltar, estou me recuperando bem. Com os médicos, estou fazendo tudo o que é necessário para voltar o mais rápido possível, porque ficar de fora é muito ruim, disse Cátia.