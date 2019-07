Placar recorde da Previdência deixou bolão de deputados sem ganhadores

11/07/2019 | 07:23



O alto número de votos a favor da aprovação da reforma da Previdência no primeiro turno - 379 - fez com que ninguém acertasse o bolão realizado por um grupo de deputados.

Parlamentares do DEM e a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), apostaram R$ 100 cada. A deputada chutou 342 votos com convicção. "Eu apostei baixo. Vou ganhar. Não é um número bonito, número do impeachment (quantidade de votos necessários para a abertura de processo de impeachment contra Dilma Rousseff), lembrei desse número, que foi tão feliz pro País. A gente vai pagar o jantar da vitória da Previdência com esse bolão aí", disse Joice na terça-feira, 9.

O número mais alto apostado foi de 367 votos. Sem ganhadores, a ideia é que o prêmio fique acumulado para a aprovação da reforma tributária - próximo desafio do governo no Congresso.

Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, a aprovação do texto base da reforma da Previdência por 379 votos favoráveis e 131 contrários significou um placar recorde para propostas de emenda à Constituição (PEC) que tratam de matérias previdenciárias, superando todas as votações sobre o tema realizadas nos governos FHC e Lula.