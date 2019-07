Água Santa revela criação da equipe sub-17 feminina

do Diário do Grande ABC



Três dias após a final da Copa do Mundo feminina entre Estados Unidos e Holanda (vencida pelas norte-americanas, por 2 a 0), a modalidade ganhou ainda mais força do Grande ABC. Pela primeira vez, o Água Santa vai contar com uma equipe de mulheres. Em parceria com a secretaria de Esporte e Lazer de Diadema, montará time sub-17 para disputar o Paulista da categoria, que começa em agosto.

O treinador James Souza já realiza avaliações com 25 atletas no campo do Piraporinha. “A intenção é expandir para os outros campos da cidade de Diadema, assim como é no Projeto Água Santa”, disse o técnico do Netuno.

O vice-presidente do clube, Revelino de Almeida, explicou como está sendo feita a montagem da equipe e a expectativa. “Esperamos buscar as primeiras colocações no estadual”, comentou. A a comissão técnica terá ainda Jean Carlos (auxiliar) e Fernando Millaré (preparador físico).