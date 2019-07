Santo André inicia play-offs semifinais contra o Sampaio-MA

Dérek Bittencourt

11/07/2019



O Santo André/Apaba inicia hoje mais uma guerra pela Liga de Basquete Feminino. A partir das 19h, ingressa nos play-offs semifinais diante do Sampaio-MA, no Ginásio Pedro Dell’Antonia – entrada gratuita. Se vencerem, as andreenses têm pelo menos duas oportunidades de fechar a série em partidas que serão realizadas em São Luís na segunda e terça-feira. Seja como for, o técnico Bruno Guidorizzi destaca as condições nas quais as equipes chegam para o duelo.

“A gente teve uma série bem difícil contra Araraquara (quartas de final): terceiro jogo bem desgastante, prorrogação, (vitória na) última bola. Alegria momentânea, estamos na semifinal e agora a gente pega um time que montou elenco fortíssimo, com duas norte-americanas, quatro convocadas para a Seleção Brasileira e uma para a seleção argentina. Enfim, equipe perigosa, que teve uma semana para se preparar, enquanto a gente teve dois dias”, declarou.

A respeito das adversárias, Guidorizzi pediu atenção. Nos dois encontros pela competição, triunfos maranhenses: 68 a 60 em Santo André e 65 a 48 no Maranhão. “Jogo que detalhe pode fazer a diferença. O mínimo erro técnico ou tático pode custar caro porque do outro lado tem time preparado. Jogamos duas vezes contra elas, sabemos o que esperar do jogo. Conseguimos notar algumas vantagens que a gente tem para atacá-las e até para defender”, declarou.