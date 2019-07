Deputados do Grande ABC têm posições distintas na votação da reforma

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



10/07/2019 | 21:47



Representantes do Grande ABC na Câmara dos Deputados, Alex Manente (Cidadania-São Bernardo) e Vicentinho (PT-Diadema) divergiram na votação da PEC da reforma da Previdência. De um lado, Alex votou favorável à medida, enquanto Vicentinho foi contrário.

Ao fim da votação, Alex comemorou o resultado e projetou melhoria na economia do País. “Quem ganha é o povo brasileiro. Votamos pelo compromisso com o País, com os olhos para as futuras gerações. A reforma da Previdência é apenas um passo que o Brasil dá rumo à retomada econômica. É preciso avançar também na reforma tributária, que já tramita na Câmara”, celebrou.

Vicentinho, por sua vez, chamou a reforma de “crime contra o povo pobre brasileiro”. “Isso não é reforma, é um roubo contra o dinheiro do povo para os grupos econômicos. A gente sabe o que eles fizeram. Usaram a grande mídia, enganaram o povo. Agora, a grande maioria dos deputados (...) não tem um empresário rico, fazendeiro, que vai votar contra essa reforma. Eles querem prejudicar, em busca de seus lucros, prejudicar os trabalhadores”, afirmou Vicentinho nas redes sociais.