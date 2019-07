São Caetano realiza mutirão contra a dengue

Do Dgabc.com.br



A Prefeitura de São Caetano, em parceria com o Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) e Tiro de Guerra , realiza ação contra o Aedes aegypti no sábado, das 9h às 12h. Desta vez, o chamado Comando Contra a Dengue visitará moradores dos bairros Fundação, Prosperidade e Barcelona.

Cerca de 200 pessoas, entre funcionários do CCZ (Centro de Controle de Zoonoses), agentes comunitários de saúde, voluntários da administração e atiradores do Tiro de Guerra participarão da força-tarefa – todos estarão identificados.

Conforme a administração, a equipe recebeu treinamento especializado e fará a distribuição de material informativo com orientações sobre como combater a proliferação do Aedes aegypti e eliminar a água parada. Além da dengue, o mosquito transmite o zika vírus e a chikungunya.

A única forma de combater a transmissão das doenças é evitar a proliferação do mosquito. Algumas dicas são tampar caixas d’água, preencher pratos de vasos de plantas com areia, manter as calhas sempre limpas, deixar garrafas sempre viradas com a boca para baixo, manter lixeiras bem tampadas, deixar ralos limpos e com aplicação de tela, limpar os potes de água para animais com bucha, retirar a água acumulada atrás da máquina de lavar roupa, cobrir piscinas e deixar lonas usadas para cobrir objetos esticadas.

Segundo o Ministério da Saúde, os casos de dengue no País cresceram 500% em 2019. Alguns Estados registram epidemia localizada da doença, incluindo São Paulo (principalmente no Interior). Em São Caetano, no primeiro semestre, foram registradas 139 notificações, sendo que 59 aguardam resultado do laboratório e 46 foram descartadas para dengue. Dos casos confirmados, 26 são importados e oito autóctones (quando a transmissão ocorre no próprio município). No mesmo período de 2018, foram 38 notificações, sendo 29 descartadas.

MUTIRÕES

No dia 15 de junho, o Comando Contra a Dengue esteve nos bairros Boa Vista, Santa Maria, Oswaldo Cruz e Olímpico. Duas semanas depois foi a vez dos bairros Mauá, Jardim São Caetano, Nova Gerty e São José. No dia 3 de agosto, a ação será realizada no Santa Paula, Santo Antônio, Centro e Cerâmica.