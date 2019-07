Nenê encaminha rescisão com o São Paulo e fica perto do Fluminense

10/07/2019 | 18:24



O meia Nenê negocia com o São Paulo a rescisão de seu contrato, que vence no fim desta temporada. O jogador tem conversas adiantadas com o Fluminense e foi liberado para buscar outro clube após o fim do primeiro semestre.

Durante a parada das competições nacionais motivada pela disputa da Copa América no Brasil, o meio-campista trabalhou no CT da Barra Funda enquanto o elenco são-paulino ficou concentrado no CT da base do clube, em Cotia.

Aos 37 anos, Nenê já tem apalavrado com o Fluminense um vínculo até o fim de 2020. O clube carioca tentou contratar o atleta no início desta temporada, mas as partes não chegaram a um acordo.

Agora, o Fluminense até tentou um empréstimo neste segundo semestre, mas o São Paulo se recusou a pagar parte dos salários do jogador. O clube paulista quer diminuir sua folha de vencimentos e também liberou o lateral-direito Bruno Peres e o volante Jucilei.

Nenê chegou a estar na mira do Goiás e do Fortaleza. Nesta temporada, ele atuou em 16 jogos, sendo apenas quatro como titular. No primeiro semestre, o time tricolor avançou à final do Campeonato Paulista, na qual foi derrotado pelo Corinthians, e também acabou sendo eliminado pelo Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil.