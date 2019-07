Marcos Mion relembra participação na série Sandy & Junior, afirma que é excluído pelos colegas de elenco e Sandy responde!

10/07/2019 | 18:11



Apesar de Marcos Mion ser um pai bem do babão nas redes sociais, as vezes os internautas conseguem ter o gostinho de um lado mais ácido do apresentador. Recentemente, por exemplo, ele usou o Instagram para relembrar a época em que atuava no seriado Sandy & Junior e aproveitou para deixar registrado a mágoa que sente por ser excluído das menções que seus antigos colegas andam fazendo sobre a série - agora que a dupla protagonista irá fazer um retorno aos palcos com uma turnê!

Para quem foi pego de surpresa por não lembrar da participação de Marcos, ele compartilhou fotos mostrando que fez a primeira temporada do programa e que saiu após um ano porque foi chamado para viver seu grande sonho da época que era ser VJ da MTV. Além disso, ele também declarou:

Ah! Que lembrança que deixa o coração quentinho! Apesar deles sempre me excluírem das comemorações e dos posts comemorativos todos moram no meu coração! Quem aí sente uma sensação boa ao ver essa foto? De uma época sem preocupações onde só se acordava aos domingos para ver o seriado? Karina, Santis, Fê, Zé, Bru, Douglêra, Sandy, Junito, Marie e Paulinho Vilhoca! Não poderia ter começado minha carreira na TV de forma melhor! Aprendemos tanto juntos! Tantas memórias incríveis.

Como se essa cutucada não fosse o suficiente, ele também deu uma provocada falando sobre o fato de ter faltado alguns atores nas fotos que postou:

Faltam algumas pessoas na foto! Como um que sempre é excluído eu simpatizo! E termino dizendo que topo na hora fazer o filme pra mostrar o que aconteceu com essa turma! Alô, Netflix! Mantenham essa ideia no gelo!

Eita! Que climão, né? E quem pensa que o assunto passou batido, se enganou! A própria Sandy não deixou de comentar:

Oun, que fotos lindas! Você tem um lugarzinho no meu coração também viu, amiguito?

Já outros usuários não deixaram de comentar a semelhança de Romeo, filho mais velho de Mion, com o apresentador enquanto estava na série:

Caraca Mion, seu filho mais velho é a sua cara quando você era mais novo.

Mas gente, Romeo fez Sandy & Junior e eu não estava sabendo; haha brincadeira! Ele parece muito com você! Muito amor por essa família.