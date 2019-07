Esporte Clube Água Santa forma time feminino para disputar Campeonato Paulista sub-17

Do Dgabc.com.br



10/07/2019



O sucesso da Copa do Mundo feminina, cuja final entre Estados Unidos e Holanda aconteceu no domingo, continua tendo reflexos. No Grande ABC, a novidade é que pela primeira vez na história do clube, o Esporte Clube Água Santa vai contar com uma equipe de mulheres. O projeto é parceria com Secretaria de Esporte e Lazer da Cidade de Diadema. As meninas vão representar o time , a princípio, no Campeonato Paulista Sub-17, em agosto - competição oficial da Federação Paulista de Futebol.

O treinador James Souza já realiza avaliações com as 25 atletas no campo do Piraporinha. “A intenção é expandir para os outros campos da cidade de Diadema, assim como é no Projeto Água Santa", disse o técnico. O vice-presidente do clube, Revelino Teixeira de Almeida, explicou como está sendo feita a montagem da equipe e da comissão técnica. “A diretoria deu liberdade para a comissão montar o elenco. A importância do clube na cidade nos ajuda na hora de divulgar as avaliações, hoje, qualquer uma quer vestir essa camisa. Fizemos uma equipe que esperamos buscar as primeiras colocações no estadual”, comentou. Além de James Souza, a comissão técnica será formada por Jean Carlos (auxiliar técnico) e Fernando Millaré (preparador físico).