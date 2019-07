Produção do VW Fusca é encerrada: relembre a evolução do besouro

Leo Alves



10/07/2019 | 17:18

Segundo informações da revista Car and Driver, a produção do VW Fusca foi encerrada na última terça-feira (9). A terceira encarnação do besouro já não era mais vendida no Brasil desde o ano passado, mas seguia em produção na fábrica do México. O fim do modelo já havia sido confirmado em setembro último, quando a marca alemã informou que produziria uma série especial de despedida.

Fim da produção do VW Fusca

Antes do modelo atual, o New Beetle ocupou o lugar de sucessor do Fusca na gama da Volkswagen. Produzido entre 1998 e 2010, ele utilizava como base a plataforma do Golf de quarta geração e, ao contrário do modelo original, tinha tração e motor na dianteira.

Dois anos após deixar o mercado, o besouro moderno voltou com linhas mais esportivas e plataforma do Golf de sexta geração. Ao contrário da versão anterior, o modelo de terceira geração abandonou o nome universal, adotando o registro que consagrou o carro original. No Brasil, por exemplo, o nome Fusca voltou a ser utilizado, enquanto que nos Estados Unidos foi escolhido o Beetle. Portugal viu o retorno do nome Carocha, e na Itália o modelo voltou a ser chamado de Maggiolino.

Com o fim da produção, o futuro do carro que deu origem à Volkswagen é incerto. Não há nenhuma previsão de uma quarta geração do Fusca, nem mesmo como elétrico, restando aos fãs apreciar o legado de um dos nomes mais importantes da indústria automobilística.

Evolução

Na galeria, confira a evolução do VW Fusca ao longo dos anos.