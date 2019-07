Conheça os 30 carros mais vendidos no Brasil durante o primeiro semestre

Leo Alves



10/07/2019 | 17:18

Assim como acontece desde 2015, o Chevrolet Onix seja como líder entre os carros mais vendidos no Brasil. Segundo os dados da Fenabrave, a vantagem do hatch é tanta que nem as vendas somadas de Hyundai HB20 e Ford Ka, segundo e terceiro colocados, supera a quantidade de emplacamentos do modelo.

Na galeria, confira quais foram os modelos mais vendidos no País durante o primeiro semestre.

30 carros mais vendidos no Brasil

Foto: Divulgação 1º- Chevrolet Onix: 116.906 unidades Foto: Divulgação 2º- Hyundai HB20: 52.995 unidades Foto: Divulgação 3º- Ford Ka: 50.647 unidades Foto: Divulgação 4º- Chevrolet Prisma: 40.846 unidades Foto: Divulgação 5º- Renault Kwid: 40.520 unidades Foto: Divulgação 6º- Volkswagen Gol: 38.303 unidades Foto: Divulgação 7º- Fiat Strada: 36.310 unidades Foto: Divulgação 8º- Fiat Argo: 36.211 unidades Foto: Divulgação 9º- Jeep Renegade: 33.048 unidades Foto: Divulgação 10º- Volkswagen Polo: 32.025 unidades Foto: Divulgação 11º- Fiat Toro: 28.599 unidades Foto: Divulgação 12º- Jeep Compass: 28.033 unidades Foto: Divulgação 13º- Fiat Mobi: 26.375 unidades Foto: Divulgação 14º- Toyota Corolla: 26.084 Foto: Divulgação 15º- Nissan Kicks: 25.826 unidades Foto: Divulgação 16º- Hyundai Creta: 24.247 unidades Foto: Divulgação 17º- Honda HR-V: 23.696 unidades Foto: Divulgação 18º- Ford Ka Sedan: 22.886 unidades Foto: Divulgação 19º- Renault Sandero: 22.366 unidades Foto: Divulgação 20º- Volkswagen Virtus: 21.965 unidades Foto: Divulgação 21º- Volkswagen Fox: 20.806 unidades Foto: Divulgação 22º- Toyota Hilux: 19.810 unidades Foto: Divulgação 23º- Volkswagen Saveiro: 18.989 unidades Foto: Divulgação 24º- Toyota Yaris: 18.046 unidades Foto: Divulgação 25º- Hyundai HB20S: 15.835 unidades Foto: Divulgação 26º- Ford EcoSport: 15.433 unidades Foto: Divulgação 27º- Volkswagen Voyage: 15.368 unidades Foto: Divulgação 28º- Toyota Yaris Sedan: 14.751 unidades Foto: Divulgação 29º- Chevrolet S10: 14.114 unidades Foto: Divulgação 30º- Renault Captur: 13.783 unidades