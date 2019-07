Brasil foi o 2º país que mais Tweetou sobre a Copa do Mundo Feminina

Da Redação, com assessoria



10/07/2019 | 17:18

A Copa do Mundo de Futebol Feminino gerou muita emoção em todas as partes do mundo, e as conversas sobre o torneio movimentaram o Twitter. Após 52 partidas disputadas, incluindo a épica final entre EUA (@USWNT) e Holanda (@oranjevrouwen), a rede social compilou os principais momentos que estimularam as conversas sobre o mundial desde o seu início, em 7 de junho.

A final entre Estados Unidos e Holanda, realizada no último domingo (7), foi a partida da Copa do Mundo Feminina mais comentada no Twitter globalmente. Confira abaixo os cinco jogos que mais geraram Tweets:

1. EUA 2×0 HOL (final)

2. Inglaterra 1×2 EUA (semifinal)

3. França 1×2 EUA (quartas de final)

4. França 2×1 Brasil (oitavas de final)

5. EUA 13×0 Thailandia (fase de grupos)

Países que mais twittaram

O Brasil foi o segundo país que mais comentou o mundial no Twitter durante o evento, atrás apenas dos Estados Unidos. Confira abaixo os países que mais Tweetaram:

1. Estados Unidos

2. Brasil

3. Inglaterra

4. França

5. Espanha

Jogadoras mais mencionadas

As brasileiras Marta e Cristiane, destaques da campanha do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino, figuram entre as atletas mais comentadas em Tweets sobre o Mundial. Confira abaixo a lista das jogadoras mais mencionadas:

1. Megan Rapinoe (USA)

2. Alex Morgan (USA)

3. Marta (BRA)

4. Cristiane (BRA)

5. Ali Krieger (USA)

Brasil foi a segunda seleção mais mencionada

O Brasil ficou atrás apenas dos Estados Unidos entre as seleções da Copa do Mundo Feminina mais mencionadas em Tweets sobre o evento. Confira abaixo as seleções mais Tweetadas:

1. EUA

2. Brasil

3. Inglaterra

O maior pico mundial

A decisão da Copa Feminina gerou o maior pico de conversas sobre o mundial no Twitter. Veja abaixo os cinco maiores momentos de picos de Tweets por minuto durante todo o torneio:

1. 7 de Julho: Estados Unidos vence Holanda e conquista o título da Copa do Mundo

2. 7 de Julho: Rose Lavelle marca os 24 do segundo tempo, deixando o placar em 2 a 0 a favor dos EUA

3. 7 de Julho: Megan Rapinoe marca de pênalti o primeiro gol dos EUA na final, aos 17 minutos do segundo tempo

4. 2 de Julho: Estados Unidos vence Inglaterra e avança para a final

5. 2 de julho: Alex Morgan marca segundo gol dos EUA contra a Inglaterra, comemorando com um gesto como se estivesse tomando chá

