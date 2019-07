Demitida após voltar de licença médica, Izabella Camargo retorna à Globo por ordem da justiça: Me receberam na rua

10/07/2019 | 17:10



Como você viu, a jornalista Izabella Camargo foi demitida da Rede Globo após voltar de uma licença médica. A licença foi dada depois que a apresentadora foi diagnosticada com síndrome de burnout, uma doença relacionada ao trabalho que provoca um estado físico e mental de exaustão extrema. No caso de Izabella, a síndrome foi desenvolvida pelo fato dela ter trocado os dias pelas noites enquanto trabalhava na emissora, já que participava de dois jornais Hora 1 (que vai ao ar às 4 da manhã) e o Bom Dia, Brasil (que começa às 8 da manhã). Apesar da Globo ter negado que a demissão tenha relação com a saúde de Izabella, a justiça determinou que seu desligamento fosse anulado e que ela retornasse para a empresa, agora trabalhando durante o dia.

E foi nesta quarta-feira, dia 10, que Izabella voltou para a emissora. Entretanto, em entrevista à revista Veja, ela contou que sua experiência não foi muito positiva.

- Eles me receberam na calçada, a conversa foi feita de pé, na rua. Fiquei impactada, por estar lá fora muitas pessoas me viram e perceberam o que estava acontecendo. Não passei pela catraca.

A jornalista ainda afirmou que a decisão do juiz José Aguiar Linhares Lima Neto, da 24° Vara do Trabalho, determinava que sua volta ao trabalho deveria acontecer às 11 horas da manhã. Ela foi acompanhada de seu advogado e de seu marido, o especialista em finanças Thiago Godoy Nascimento.

- Estive lá e ouvi que eles ainda não pensaram sobre o meu caso. Eu agradeci e segui a vida. Eu sempre falei a verdade. Meu coração está muito tranquilo.

Em janeiro deste ano, Izabella falou sobre sua síndrome ao veículo.

- Entre um sintoma e outro, levava laudos para meus chefes pedindo só uma mudança de horário. Voltei de uma licença médica e fui dispensada. Uma doença assim não é bem-vista nas empresas. Algumas preferem até dizer que o funcionário quebrou o pé a confirmar a síndrome.